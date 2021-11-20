Vakıf kültürünü dilden dile aktarmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü
'nde düzenlenen programda şunları söyledi:
TOGEMDER yardımlaşma fikrini vicdanıyla besleyen insanların kalbinden doğdu, ülkeye ve millete karşı duyulan sorumluluğu ruhunun en derinlerinde hissedenler tarafından büyütüldü.
TOGEMDER, zamanın ruhunu gözledi, günün değişen ihtiyaçlarını tespit etti. Toplumun nabzını tuttu. Faaliyet alanlarına yeni modüller ekledi. TOGEMDER'in bu yönüyle oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var.
Türkiye'deki STK anlayışı tarihi zemine ve manevi mirasa dayanmaktadır. Vakıf kültürümüz, insanlık tarihinin ender başarılarından biridir. Bizler bu gerçeği, dilden dile aktarmalıyız. Bunu, tüm dünya için bir başucu kitabı haline getirmeliyiz.
TOGEMDER ailesi olarak nice insanın elinden tuttunuz. Yüreklerine dokundunuz. TOGEMDER birçok faaliyete öncü oldu. Anasınıfsız Okul Kalmasın projesiyle 720 dersliği Milli Eğitim Bakanlığımıza kazandırdık. 'Erken tanı, erken hayat' çalışmasıyla farklı gelişen çocuklara ve ailelerine el uzattık. İstismara uğramış çocuklar için çocuk izlem merkezini hayata geçirdik. 'Geleceğe annemle yürüyorum' projesiyle annelerin meslek sahibi olmasını sağladık. Cemre Çarşısı ve 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı', hayırseverliğe yepyeni bir vizyon kazandırdı.
Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Saadet Gülbaran'ın 16 yılını derneğe vakfettiğini belirterek, emekleri için teşekkür etti ve plaket takdim etti.