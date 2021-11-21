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Giriş Tarihi: 21.11.2021 22:10

Burdur'da 2 işçi elektrik akımına kapıldı! Bir kişi hayatını kaybetti

AA
Burdur’da 2 işçi elektrik akımına kapıldı! Bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail (20) ile Feyzullah Ünlü (24), vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

İsmail Ünlü akımın etkisiyle sepetten yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Feyzullah Ünlü ise itfaiye ekiplerince sepetten indirildikten sonra aynı hastaneye kaldırıldı. Akraba oldukları öğrenilen işçilerden Feyzullah Ünlü'nün, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Burdur'da 2 işçi elektrik akımına kapıldı! Bir kişi hayatını kaybetti
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