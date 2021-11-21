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Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:24 Son Güncelleme: 21.11.2021 19:44

CHP'li Engin Altay, ittifak ortağına arka çıktı! Canlı yayında skandal sözler: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim

CHP’li Engin Altay, ittifak ortağına arka çıktı! Canlı yayında skandal sözler: HDP’nin PKK ile ilişkisini görmedim

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı programda tepki çeken ifadeler kullandı. HDP'yi terör örgütü olarak görmediğini ve Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını söyleyen CHP'li Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum." dedi. Engin Altay'ın söz konusu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.

Partisinin ittifak içerisinde olduğu HDP ile ilgili görüşlerine yer veren Engin Altay, HDP'yi terör rögütü olarak görmediklerini ve Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Altay, "Bu konularda açık ve cesuruz." dedi.

"HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİNİ GÖRMEDİM"

Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş'ı ve Kandil'e selam gönderen Pervin Buldan'ı görmezden gelen Engin Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı." ifadelerini kullandı.

AKŞENER 'HDP LEGAL VE HUKUKİDİR' DEMİŞTİ

Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerinin aksine geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada "HDP legal ve hukukidir" açıklamasını yapmıştı. Söz konusu açıklamalar, Millet İttifakı'nın seçim uğruna her şeyi yapabileceğini gözler önüne serdi.

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CHP'li Engin Altay, ittifak ortağına arka çıktı! Canlı yayında skandal sözler: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
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