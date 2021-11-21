CHP’li Engin Altay, ittifak ortağına arka çıktı! Canlı yayında skandal sözler: HDP’nin PKK ile ilişkisini görmedim

Partisinin ittifak içerisinde olduğu HDP ile ilgili görüşlerine yer veren Engin Altay, HDP'yi terör rögütü olarak görmediklerini ve Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Altay, "Bu konularda açık ve cesuruz." dedi.
"HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİNİ GÖRMEDİM"
Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş'ı ve Kandil'e selam gönderen Pervin Buldan'ı görmezden gelen Engin Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı." ifadelerini kullandı.
AKŞENER 'HDP LEGAL VE HUKUKİDİR' DEMİŞTİ
Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerinin aksine geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada "HDP legal ve hukukidir" açıklamasını yapmıştı. Söz konusu açıklamalar, Millet İttifakı'nın seçim uğruna her şeyi yapabileceğini gözler önüne serdi.