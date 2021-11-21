CHP’li Engin Altay, ittifak ortağına arka çıktı! Canlı yayında skandal sözler: HDP’nin PKK ile ilişkisini görmedim

Partisinin ittifak içerisinde olduğu HDP ile ilgili görüşlerine yer veren Engin Altay, HDP'yi terör rögütü olarak görmediklerini ve Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Altay, "Bu konularda açık ve cesuruz." dedi.