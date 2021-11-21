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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Çocuklar gibi şen

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Çocuklar gibi şen
Çocuk Hakları Günü için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. İstanbul Beyoğlu Belediyesi de bu özel günü çocuklarla kutladı. Samsun'da Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Kırşehir'de, sevgi evlerinde kalan çocuklar, jandarmayla bir gün geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu özel günü çocuklarla birlikte geçirdi.
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Çocuklar gibi şen
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