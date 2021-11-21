Endişeniz olmasın dimdik ayaktayız

Partisinin Gümüşhane
Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti
Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
toplantı sırasında telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "Sayın Cumhurbaşkanım, Gümüşhaneliler sesinizi duymak istiyor" dedi. Telefondan partililere hitap eden Erdoğan, "Sizleri İstanbul
'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Gerek ana kademe gerek kadın kollarınız gerek gençlik kollarınız olarak danışma meclisi toplantılarımızın önemini, ehemmiyetini zaten sizler de çok çok iyi biliyorsunuz.
Şu anda, yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Hele hele Gümüşhane'miz için bu çok çok farklılık arz ediyor ve şimdi de inşallah Gümüşhane-Bayburt
Havalimanı'nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha faklı noktaya gelecek" diye konuştu. Salondaki gençlerin "Dik dur eğilme, AK gençlik seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. Ayakta tutun yeter ki. Gümüşhane'mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı müstesna bir şekilde inşallah 2023'e hazırlayın" mesajı verdi.