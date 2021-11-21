Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Gençlerimiz Bayraktar şuuruyla yetişmeli’
Giriş Tarihi: 21.11.2021

‘Gençlerimiz Bayraktar şuuruyla yetişmeli’

‘Gençlerimiz Bayraktar şuuruyla yetişmeli’
İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitime Destek Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü' konulu çalıştaya katıldı. Batı paradigmasında yetişen çocuğun bütün motivasyonunu maişet kaygısının oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişenler gerçekten insanları sevebiliyor. Gençlerimizi Selçuk Bayraktar gibi 'Dönüp ülkeme hizmet edeceğim' şuuruyla yetiştirebilirsek, o zaman Türkiye'nin dünyada yapacağı çok iş var" dedi. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gençlerimiz Bayraktar şuuruyla yetişmeli’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA