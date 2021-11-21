Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile UNICEF
işbirliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" temasıyla düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında sonuç bildirgesi açıklandı.
BAKANDAN SÖZ ALDILAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda da çocuklara "Haklarınızı sonuna kadar savunacağıma ve sizlere güzel bir dünya bırakmaya çalışacağıma söz veriyorum" diye seslendi.
81 İLDEN 162 ÇOCUK TEMSİLCİ
Bakanlıkta düzenlenen kapanış toplantısında, 81 ili temsilen Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı sonuç bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan
ve Emirhan Keskin
tarafından okunarak Bakan Yanık'a takdim edildi. Çocuklar, Bakan Yanık ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis
'e çiçek verdi. 'Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komiteleri 81 ilden 162 çocuk temsilcisinden oluşuyor. 2019-2021 çocuk hakları Türkiye koordinatörleri İnci Yılmaz
ve Mustafa Bütün
forumda yaptığı konuşmalarda "Hedefimiz çocuk haklarını daima savunmak. Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmayacak" mesajı verdi.