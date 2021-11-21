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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmayacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmayacak

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 22’ncisi düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu’nda 40 çocuk hazırladıkları sonuç bildirgesini Bakan Yanık’a sundu. 81 ilden 162 çocuk temsilcisi “Her çocuğun haklarını bilmesi için çalışıyoruz” mesajı verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" temasıyla düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında sonuç bildirgesi açıklandı.

BAKANDAN SÖZ ALDILAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda da çocuklara "Haklarınızı sonuna kadar savunacağıma ve sizlere güzel bir dünya bırakmaya çalışacağıma söz veriyorum" diye seslendi.

81 İLDEN 162 ÇOCUK TEMSİLCİ
Bakanlıkta düzenlenen kapanış toplantısında, 81 ili temsilen Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı sonuç bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin tarafından okunarak Bakan Yanık'a takdim edildi. Çocuklar, Bakan Yanık ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'e çiçek verdi. 'Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komiteleri 81 ilden 162 çocuk temsilcisinden oluşuyor. 2019-2021 çocuk hakları Türkiye koordinatörleri İnci Yılmaz ve Mustafa Bütün forumda yaptığı konuşmalarda "Hedefimiz çocuk haklarını daima savunmak. Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmayacak" mesajı verdi.

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Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmayacak
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