İnşaatın temel kazısı sırasında yan binada kayma meydana geldi! 5 bina boşaltıldı

Yapılan çalışmalar sonucu çevredeki 5 binada bulunan 55 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi. Bu arada bölgeye gelen teknik ekibin yaptığı hassas ölçüm sonrasında kayma yaşanan bina ile yanındaki bina arasına metal destek yerleştirildi.