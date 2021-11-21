Müslüme ‘melek olup gitti’

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde, anne ve babası çadır kurarken kaybolan ve cesedi 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıktaki, 500 metre yükseklikteki bir dağın tepesinde bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal
(3), dün otopsinin ardından helallik alınması için, dede İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evine getirildi. Serbest bırakılan dedesi ve anneanesi, törene katılırken, jandarmadaki sorguları süren babası Mehmet
ve annesi Selvi Yağal
gelemedi. Evde bekleyen 8 yaşındaki kuzeni Tuncay, Müslüme'nin cenazesine son kez baktı. Torununu son kez yıkayan anneanne Müslüme Yağal, "10 gündür bir umutla bekliyorduk. Müslüme'mizin cesedi bulundu. Anne babası jandarmada sorguda olduğu için çocuklarını son kez göremediler. Gerçek neyse ortaya çıkacak" dedi. Gözyaşlarına boğulan ablası Nurcan Özcan
, "Müslüme Türkiye'nin canıydı.
Herkes canlı bulunması için çok umut etti ama nasip olmadı. Ben de canlı bulunur diye umutluydum. Bunu hiç düşünmedim. Allah'ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu gitti. Gelinlik giydiremedik ama, son yolculuğuna gelinliklerle uğurlayacağız. Müslüm'e bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkartırken bile zorlanmış.
Görevlilerin zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var da gitsin? Hiç bulunmasaydı daha kötü olurdu. Şimdi mezarı belli olacak" dedi. Selman-ı Farisi Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Karaman
Valisi Mehmet Alpaslan Işık
ve Belediye Başkanı Serdar Kalaycı
ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Küçük Müslüme, törenin ardından Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verildi.