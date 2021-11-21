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Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:34 Son Güncelleme: 21.11.2021 12:46

Son dakika: MİT ve Katar istihbaratının desteğiyle ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi

ANKARA
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratının desteğiyle ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve Katar İstihbarat Teşkilatı'yla müşterek çalışmaları neticesinde Libya 2 yıldır alıkonulan 7 Türk yurda getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika haberi: Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı'yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi.

Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.



BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.
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Son dakika: MİT ve Katar istihbaratının desteğiyle ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi
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