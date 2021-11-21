Yunanistan’dan göçmenlere acımasız müdahale

Milli Savunma Bakanlığı'nın farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor. NATO unsurlarının ve Türk Sahil Güvenlik güçlerinin kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.