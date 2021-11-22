17 kişilik minibüse 26 düzensiz göçmen bindirdiler

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapmaya çalışan, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerin ulaştığı istihbarat verileri doğrultusunda yapılan çalışmalarda; yasadışı yollarla Diyarbakır'dan yola çıkarak Ankara'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin minibüs ile taşıdığı tespit edildi. Ekipler; Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde bir minibüs ve ona öncülük eden aracı durdurdu.



BALIK İSTİFİ ŞEKLİNDE 16 SAAT YOLCULUK



Ekiplerin içini kontrol ettiği minibüslerde koltuklar haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Düzensiz göçmenlerin adeta balık istifi edilmiş halde 16 saat boyunca seyahat ettikleri ortaya çıktı. Organizatör Y.E.S. gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen 38 düzensiz göçmen ise kişisel ihtiyaçlarının giderildi. Y.E.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu şahısların ise sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.