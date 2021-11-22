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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:54

Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Afyonkarahisar polisi tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2008 ile 2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulu'nda eğitim gören ve FETÖ/PDY terör örgütüne destek veren öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da ikamet eden ve halen özel şirkette uzman yardımcısı olarak görev yapan M.E., yine İstanbul'da ikamet eden ve halen İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan E.T., İzmir'de ikamet eden ve halen Mili Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda subay adayı olarak eğitim gören F.A., Kilis'te ikamet eden ve halen o kentte öğretmen olarak görev yapan M.S.D. ile Manisa'da Turgutlu Belediyesi'nde harita mühendisi olarak görev yapan Ş.A. olmak üzere 5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan Edirne ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ikamet eden ve 2016 yılında araştırma görevlisiyken istifa eden İ.Ö. gözaltına alındı. Afyonkarahisar kent merkezinde ise KHK kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi Y.A. ile inşaat mühendisi M.Ş. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 8 FETÖ üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonları! Gözaltılar var
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