AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye, Ortadoğu’nun daha fazla bölünmesine müsaade etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı'na katıldı.

"TÜRKİYE BİR İVME YAKALADI"

Konuşmasında yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde önemli adımlar atıldığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye çok şükür bir ivme yakalamıştır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde önemli adımlar atılmaktadır. Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizdeki farklılıklarımızı konuşuruz ve tartışırız. Siyaset ve düşünce farklılıklarımızı biz her zaman müzakere ederiz. Ama esas mesele Türkiye'nin milli meselelerini ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca, Türkiye'nin medya, siyaset, iş, eğitim, kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım.