Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam

Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, ara tatil sonrası aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerine uyarak okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı. Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" bilgisini verdi.
AŞILI ÖĞRETMEN ORANI YÜKSEK
Bakan Özer, "6 Ağustos'ta en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarıyla bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması" dedi. ANKARA