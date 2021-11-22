Bakan Soylu açıkladı: Son 5 yılda 2072 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2.817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir." dedi.

5 YILDA 2072 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

Bakan Soylu açıklamalarında ayrıca; "Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043'ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur." ifadelerini kullandı.

KAMPLARI TARUMAR EDİLDİ

Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçemadur'dan Sehi Ormanlarına, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş.

EREN KIŞ 7 BAŞLADI

Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını bildirdi

CHP'YE SERT TEPKİ

Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Soylu'nun anlattıkları karşısında gülmeye başladı.