Bakan Soylu açıkladı: Son 5 yılda 2072 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2.817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir." dedi.
5 YILDA 2072 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU
Bakan Soylu açıklamalarında ayrıca; "Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043'ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur." ifadelerini kullandı.
KAMPLARI TARUMAR EDİLDİ
Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçemadur'dan Sehi Ormanlarına, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş.
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CHP'YE SERT TEPKİ
Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Soylu'nun anlattıkları karşısında gülmeye başladı.
"ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"
Bunun üzerine Bakan Soylu, Özkoç'a sert sözlerle cevap verdi.
CHP'lilere gevrek gevrek güldüklerini söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun.
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"PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİĞİNİZİ UNUTMADIK"
PKK'ya her eveden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." ifadelerini kulandı.