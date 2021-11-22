Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu başlatıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 14 askeri personel ve öğrenci, 2 avukat, 4 kamu çalışanı ve 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 kişinin yakalanmasına yönelik olarak Balıkesir başta olmak üzere Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 30 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.