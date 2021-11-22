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Haberler Gündem Haberleri Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:18

Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu başlatıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu başlatıldı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mnesubu oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli toplam 14 ilde operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 14 askeri personel ve öğrenci, 2 avukat, 4 kamu çalışanı ve 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 kişinin yakalanmasına yönelik olarak Balıkesir başta olmak üzere Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 30 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu başlatıldı
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