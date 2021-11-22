BBP Lideri Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu’na çok sert ’helalleşme’ tepkisi: Belli ki Millet İttifakı’nın oyları yetmiyor...

KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına da değinerek, Anadolu inancı ve kültürünün helalleşmeyi önemsediğini, ancak bunun olması için önce samimiyet beklendiğini vurguladı.

CHP'nin laiklik adı altında geçmişte dönem dönem büyük zulümler yaptığını, kendisinin de buna şahit olduğunu ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'nın "helalleşeceğiz" açıklamasından sonra toplumun dindarlarla helalleşmeyi anladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmasında helalleşmenin kapsamını genişlettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Partisi içinden ve tabanından, dindarlarla helalleşmesiyle ilgili bir tepki geldi. O zaman bunu genişleterek çeşitli söylemlerde bulundu. Bir taraftan farklı kesimlere mavi boncuk dağıtırken, diğer taraftan da bu işi yine kendisi sulandırmış oldu. O grup konuşmasında biz Uludere'yi duyduk, ama 'şehit annelerinden özür dileyeceğim' dediğini duymadık. Ya da bugüne kadar çocukları PKK ve HDP tarafından zorla dağa kaçırılan o Diyarbakır annelerini ziyaret ettiğini görmedik. Bundan dolayı, helalleşme çağrısından anlıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde aday olmayı iyice kendisine hedef olarak belirlemiş ve kafasında bu net. Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderken bence kendi tabanının ya da Millet İttifakı'nı oluşturan tabanının oyları yetmiyor. Bunun için 'farklı kesimlerden oy alabilir miyim' gayesiyle yapılmış bir çıkış ve söylem."