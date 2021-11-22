CHP’den bir skandal açıklama daha! Erdoğdu da HDP’ye arka çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programda HDP'yi terör örgütü olarak görmediğini, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını söyledi

ALTAY: "BİZ HDP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Altay katıldığı televizyon programında şunları belirtti: "Biz HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız, cesuruz bu konularda. HDP'nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini ben de isterim, varsa. İddialar var. Gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütü ile ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar İYİ Parti kadar legal bir siyasal partidir, meşrudur. PKK da Türkiye Cumhuriyeti için bir tehdittir, eli kanlı bir terör örgütüdür ve bertaraf edilmelidir. Nokta. Anlayışımız, yaklaşımız bu kadar basit. Kandil PKK terör örgütünün üssüyse Sayın Genel Başkanımız doğru söylemiş yerle bir edilmelidir."

ERDOĞDU: "ENGİN ALTAY'IN SÖYLEDİKLERİNE KATILIYORUM, HDP MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR"



CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Altay'ın açıklamalarına sosyal medyadan destek vererek bir dizi ileti attı. Erdoğdu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Engin Altay'ın söylediklerine katılıyorum… HDP meşru bir siyasi partidir… Bizim için diğer Partilerden bir farkı yoktur… HDP üzerinden Kürt kökenli yurttaşlarımızın incitilmesi, ötekileştirilmesi ve ayrıştırılması da bir tür bölücülüktür… Biz birliğimizi güçlendireceğiz… Bizim tavrımız belli… Söylediklerimiz HDP'ye dar gelir MHP'ye bol gelir… Bizim nazarımızda PKK terör örgütüdür… HDP meşru bir Partidir… Biz bölücülüğe ne kadar uzaksak ırkçılığa da o kadar uzağız… Birlikte yaşam irademizin demokrasi ve eşitlik ile güçleneceğine inanıyoruz… Nasıl düşüneceğimize Erdoğan'ın siyasi çıkarları yön veremez… Açılım dediğinde HDP'li olmadık… Savaş dediğinde MHP'li olmayacağız… Biz yüz yıllık çizgimizde devam ediyoruz… Kurduğumuz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız… Birlikte eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağız…" ifadelerini kullandı.

ÖZALAN: "KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN TEK PROJESİ, DEMİRTAŞ'I KURTARMAK VE HDP'Yİ DEVLETE SIZDIRMAK"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu açıklamalar ardından CHP'ye ve İYİ Parti'ye tepki göstererek resmi Twitter hesabından şunları belirtti: "CHP'li Engin Altay, "Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın cezaevinde olmasını doğru bulmuyoruz. HDP'nin Pkk ile ilişkisini görmedim. HDP legal ve meşrudur." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in tek projesi, Demirtaş'ı kurtarmak ve HDP'yi devlete sızdırmak. CHP, sürekli Demirtaş ve HDP'ye vaatler veriyor. CHP'nin ortağı Meral Akşener de susarak destekliyor. Meral Akşener, Başbakan olamaz ama HDP Eş Başkanı olabilir. Pervin Buldan'dan nesi eksik? Size uygun slogan: "Pervin Buldan'ın izindeyiz, HDP'nin kolundayız."