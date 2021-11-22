CHP’li Başkan Şahin’den şehide büyük saygısızlık

ŞEHİDİN VASİYETİNİ DE ARKADAŞI YERİNE GETİRMİŞTİ

Vatani görevini yerine getirirken, Bilecik Şeyh Edebali üniversitesinden yakın arkadaşı İsmail Kılıç'a "Şehit olursam benim için bir hayır yapar mısınız" diye soran Şehit Raşit Aydın'ın bu vasiyetini de arkadaşı yerine getirmişti. İsmail Kılıç, Şerifpaşa camiinde mevlit okutup ayran pilav dağıtmıştı.