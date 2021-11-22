CHP’li belediyeden şehide vefasızlık

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe harekat
bölgesinde 2019'da şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın
'ın isminin Bilecik
'te yaşatılması için alınan belediye meclis kararı 2.5 yıldır uygulanmadı. Bilecik Belediyesi meclisinin MHP'li üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin
'den, şehit Aydın'ın isminin belediyeye ait bir sosyal tesiste yaşatılması istedi. MHP'li üyelerin önergesi 2019 yılı Temmuz ayı birleşiminde oybirliği ile kabul edildi. İmar komisyonunun kararının ardından belediyeye ait bir tesise şehit Aydın'ın isminin verilmesi beklenirken, aradan geçen 2.5 yıl geçmesine rağmen şehidin isminin hiçbir yere verilmemesi tepki çekti.