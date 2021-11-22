CHP’nin Meclis’teki provokasyonuna Bakan Soylu’dan sert tepki: PKK’dan hep oy istediniz...

FETÖ'DEN 45 BİN KİŞ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü söyledi. Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti. FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini kaydeden Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir." İfadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇİREMEYECEKTİR

Türkiye'nin, tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yürüttüğüne işaret eden Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin FETÖ'nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları TBMM çatısı altına getirmenin, Türkiye'ye her fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek olduğunu belirtti. Bakan Soylu,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen, yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran bu anlayış, elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. 15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında şu ana kadar 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş, 2 milyar liralık mal varlığına el konulmuştur."