CHP’nin Meclis’teki provokasyonuna Bakan Soylu’dan sert tepki: PKK’dan hep oy istediniz...

Komisyona yaptığı sunumda Cumhur İttifakı'ndan alınan güçle Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mavi Vatan'da menfaatlerin ve hakların korunduğunu aktaran Soylu, güneydeki terör koridoru hayalinin ise üç büyük operasyonla bitirildiğini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın sebep olduğu can kaybının yaklaşık 40 bin, 2016'dan bugüne kadar katledilen sivil vatandaş sayısının 408 olduğunu kaydeden Soylu, şunları söyledi:
"PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız, zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da onlardır" dedi.
BUGÜN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SADECE 48
Soylu, 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bugün 48 katılım olduğunu kaydetti. Terör örgütünün eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaptığını anımsatan Soylu, "Bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda bin 43'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur" diye konuştu.
Terörle mücadelede politika değişikliğine gidildiğini belirten Süleyman Soylu, terörizmin tüm unsurlarıyla mücadele edildiğini vurguladı. Kaynaklarını terör örgütüne aktaran, fiziki ve lojistik destek sağlayan, eleman temin eden, şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezaların 694 yıl 988 ay 338 gün olduğunu ifade etti.Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmet üretir hale getirildiğini sözlerine ekledi.
HAYIR DEMEK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALANMASINA İZİN VERMEK
CHP'nin Suriye -Irak tezkeresine hayır oyu vermesine göndermede bulunan Soylu,
"Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir" şeklinde konuştu.
Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma istihbaratları ve MİT arasındaki uyumun terörle mücadelede elde edilen başarıyı getirdiğinin altını çizen Soylu, sınır ötesi operasyonlarla Kandil'den Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun engellendiğini, DEAŞ'ın ilerlemesinin ve etkinliğinin durdurulduğunu dile getirdi.Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, "Her şeyden önce Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ'DEN 45 BİN KİŞ İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü söyledi. Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti. FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini kaydeden Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir." İfadelerini kullandı.
MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇİREMEYECEKTİR
Türkiye'nin, tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yürüttüğüne işaret eden Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin FETÖ'nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları TBMM çatısı altına getirmenin, Türkiye'ye her fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek olduğunu belirtti. Bakan Soylu,sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen, yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran bu anlayış, elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. 15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında şu ana kadar 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş, 2 milyar liralık mal varlığına el konulmuştur."
2 MİLYON 758 BİN KİŞİ KADES'İ TELEFONUNA YÜKLEDİ
Kadına yönelik şiddetle mücadeleye de değinen Soylu, "Kadına yönelik şiddette 'bir' sayısına bile tahammülümüz yoktur." görüşünü paylaştı. Soylu, kadına yönelik şiddeti oluşmadan önlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, bu konuda attıkları yeni adımları aktardı.
Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES), Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldüğünü anımsatan Soylu, bu uygulamayı 2 milyon 758 bin 120 kadının telefonuna yüklediğini vurguladı. Soylu, yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurulduğunu, bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takıldığını anlattı.
YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİGİ İNSANLARI ÖLÜMDEN KURTARIYORUZ
Düzensiz göç konusuna değinen Soylu, 2016'dan bugüne kadar ülkenin doğu ve güney sınırlarında engellenen kaçak göçmen sayısının 2 milyon 406 bin 6 kişi olduğunu söyledi.
Soylu, "Ege'de hem kaçak göçü engelliyoruz hem de Yunanistan'ın geri ittiği insanları ölümden kurtarıyoruz" dedi.
Bu yıl yaşanan orman yangınlarında, bazı illerdeki sel afetlerinde "Nerede bu devlet" dedirttirilmediğine kaydeden Soylu, Türkiye'nin afet yönetim başarısının yurt dışından bile takdir gördüğünü belirtti.
KİMLİK KARTLARINDA E-İMZA DÖNEMİ
Yeni çipli kartların dağıtımının devam ettiğini bildiren Soylu, 2016'dan bugüne kadar 68,9 milyon kimlik kartı dağıtıldığını, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin kimlik kartının yenilendiğini kaydetti. Soylu, "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız." diye konuştu.
ZAMAN ZAMAN TANSİYON YÜKSELDİ
Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, "Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim." dedi. Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Sayın Bakan, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla." sözlerine ise Soylu "Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu'nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis'te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan." karşılığını verdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı.