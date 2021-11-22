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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:11

Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 680 personelin katılımıyla “Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürülüğü birimleri terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, "Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak "operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor.

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Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldı
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