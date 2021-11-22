FETÖ’cü istihbaratçı vali yardımcısının evini üs yapmış

FETÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurtiçi, yurt dışı ünitelerde görev yapan ve 2016'da ihraç edilen eski istihbaratçı Mesut Geçer'e yargılandığı Ankara 34
. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 20 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verildi. 2018'de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan Geçer'in 1997'de MİT bünyesinde göreve başladığı, Ankara, Siirt ve Gaziantep
'te çeşitli görevler yaptığı kaydedildi.
FETÖ'NÜN OKUL ÇALIŞMALARINI TAKİP ETMİŞ
Mesut Geçer hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, 2005-2009 yılları arasında Kosova'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün sorumluluk alanındaki faaliyetleri izlemeye çalıştığı kaydedildi. Geçer'in, Priştine'de görev yaptığı sırada örgüte ait Mehmet Akif Koleji'nin açıldığı, ardından Prizren'de de aynı isimli kolejin açılışı yapıldığı, bu sırada kendisinin bilgileri hazırlayarak ilgili başkanlığa gönderdiği anlatıldı. Geçer'in o dönemde hazırladığı raporlarda amaçlarının, FETÖ'nün eğitim kurumları ile öne çıkmaya çalışan bir yapılanma olduğunu göstermek olduğu ifade edildi.
VALİ YARDIMCISI İLE PEŞ PEŞE TAYİN
Mesut Geçer'in 2011'de mahrem imam Erkan Irmak
ile Gaziantep'teki görüşmelerini Aydın
'da vali yardımcısı olarak görev yaptığı sırada 'Terör örgütüne (FETÖ/PDY) destek sağlamak' suçundan tutuklanan dönemin Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim Yurdakul
'un evinde yaptıkları belirtildi. Kararda, İbrahim Yurdakul'un, Mesut Geçer'in Ankara'ya atanmasının ardından 22 Ağustos 2011'de Gaziantep'ten ayrıldığı, bu süreç içerisinde ikilinin görüşmelerine devam ettiği kaydedildi. Geçer'in aynı zamanda mahrem imamlara düzenli himmet ödediği ve gizliliği temin etme ve bilgi aktarma amacıyla operasyonel hat kullandığı aktarıldı.
ÖRGÜTE ZIT GİDENE KULLANMAK İÇİN BİLGİ TOPLAMIŞ
Mesut Geçer hakkında ifade veren mahrem imam Erkan Irmak, çalışma arkadaşları hakkındaki özel bilgileri kendisine getirdiğini söyleyerek, "Özellikle beraber çalıştığı arkadaşları ve idarecileri konusunda onların birtakım zaafları veya yanlışlarını bildirirdi. Biz de şahısların hem kurumsal hem şahsi manada yapmış olduğu şeylerle ilgili bilgiler istedik, bunları şifai bir şekilde bana aktarırdı. Ben de ilgili amirlerim Murat Karabulut'a aktarırdım. Aktardığım bilgiler Filemaker isimli programa kaydediliyordu. Kaydedilen bilgilerin örgüte zıt düşen veya örgütün aleyhinde hareket etme durumu olan personelin tasfiyesi için kullanılacağı söyleniyordu. Bilgi toplamanın da temel amacı buydu. O dönem Gaziantep'te daire başkanı örgüte zıt gidiyordu, bu nedenle onun hakkında da bilgi istiyorduk" dedi.