İttifakta Tanju Özcan krizi! HDP’den ’ihraç et’ çıkışı...

GERGERLİOĞLU: HELALLEŞMEK İSTİYORSAN PARTİDEN İHRAÇ ET

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Gergerlioğlu, "Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin." sözleri ile Tanju Özcan'ın partiden gönderilmesi gerektiğini savundu.