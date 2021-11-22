İzmir Büyükşehir talimata uyacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı, "Belediye başkanlarımız da bu uygulamayı yapacak" sözlerini hatırlatan Mısırlı, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatına uyacaklar mı, uyacaklarsa karşı çıktıkları önergemi 14 Haziran'dan beri 5 ay geciktirdikleri uygulama nedeniyle bugüne kadar yeni evlenmiş çiftlere bir özür dilerler mi?" dedi.

MECLİSE TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Fikret Mısırlı geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de ikamet eden evlenecek çiftler talep etmeleri halinde SMA hastalığının tespiti için "Taşıyıcı Testi" yapılması ve bedelinin de İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanması için önerge verdi.

ÖNERGE MECLİSTEN GEÇMEDİ

Önerge CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin "Bakanlığın bu konu hakkında bir çalışması var" gerekçesiyle reddedildi. Mısırlı, "Maalesef önergem İzmir Büyükşehir Belediye Meclis komisyonlarında 2 ay bekletildikten sonra CHP ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin olumsuz oy kullanmaları sonucu uygulanamadı" dedi. Mısırlı konuşmasını şöyle sürdürdü: "SMA hastalığı, kalıtsal, gelişim faaliyetlerinde kısıtlama oluşturulan sinir kas hastalığı. Kalıtsal bir hastalık olması, taşıyıcılarının hastalığın varlığına dair herhangi bir belirti vermemesi nedeniyle SMA hastalığının ortaya çıkması için en güvenilir, ekonomik ve sağlıklı yolu 'SMA Taşıyıcı Testi' yapılmasının yanı sıra birçok kişi SMA hastalığına yakalanır ve SMA Taşıyıcı Testi sonuçlarına kadar hastalığın varlığından habersiz. Evlilik öncesinde SMA teşhisi konsa bile, çiftlerin tedavi ile sağlıklı bebek sahibi olmalarının mümkün olması, yeni İzmir'li vatandaş aday çocuklarımız için bu önerge çok önemliydi."

KILIÇDAROĞLU: 'BAŞKANLARIMIZ UYGULAMAYI ÜCRETSİZ YAPACAK' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Mısırlı, "Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalar yaparken gazetecilere 'SMA Taşıyıcı Testini Belediyelerimiz ücretsiz yapacaklar diyerek; bunu ilk kez burada açıklıyorum, belediye başkanlarımız da bu uygulamayı yapacak' dedi. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde sağlık üzerinden siyaset yapanlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatına uyacaklar mı, uyacaklarsa karşı çıktıkları önergemi 14 Hazirandan beri 5 ay geciktirdikleri uygulama nedeniyle bugüne kadar yeni evlenmiş çiftlere bir özür dilerler mi? Ancak önemli olan bu uygulamaya başlanmasıdır. Sağlık üzerinden siyaset yapılmasının kimseye faydası yok" dedi.