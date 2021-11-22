Kabinenin gündemi asgari ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında önemli gündem başlıkları bulunuyor. Toplantının en önemli gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zammı olacak. Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu
yeni asgari ücreti belirlemek için toplanacak. Asgari ücrette hem işçi kesimini mutlu edecek hem de işverene fazla yük getirmeyecek formül üzerinde çalışılıyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
'in yapılan çalışmaya ilişkin kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 ile ilgili mücadelede illerin son durumu, aşılamada gelinen sürece ilişkin bilgi verecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise 1 haftalık ara tatilin ardından bugün başlayan yüz yüze eğitim olacak. Yapılan hazırlıklar ve önümüzdeki süreçte okullarda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
bilgilendirme yapacak. Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise ekonomi olacak. Merkez Bankası
100 baz puan faiz indirimi ile döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, kurun piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Terörle mücadele bir diğer gündem başlığı olacak. Son günlerde MİT ve TSK'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Millete Sesleniş konuşması yapacak.