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Giriş Tarihi: 22.11.2021

‘Korkulukçu’ hırsızlık çetesi yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Korkulukçu’ hırsızlık çetesi yakalandı
İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde çok sayıda daireye girerek gasp, yağma ve hırsızlık suçlarına karışan ve demir korkuluklara tırmanarak evlere girdikleri için 'Korkulukçular' olarak adlandırılan 3 kişilik çete yakalandı. 12 farklı adresten 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, 360 bin lira nakit para ve elektronik eşyalar çalan çete üyelerinin kimlikleri güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. M.Ş. (22), D.M.A. (26) ve B.B. (28) isimli üç çete üyesi yapılan operasyonla yakalandı. Haklarında 46 suç kaydı bulunan 3 çete üyesi tutuklandı.
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‘Korkulukçu’ hırsızlık çetesi yakalandı
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