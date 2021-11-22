MİT’ten müthiş operasyon

Libya
'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı
'nın Katar İstihbarat Teşkilatı
'yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi. Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık
, Doğan Kıssa
, Nurettin Çalık
, Halil Gözel
, Ahmet Selvi
, Hidayet Yaprak
ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.
ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 7 vatandaş Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.
TÜRKİYE'NİN DÜNYADA VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞINDAN EMİNDİK
Türkiye'e
getirilen vatandaşlar duygularını anlattı:
BAKLAVA USTASI İLKER SAĞLIK:
Alıkonulmamızın nedenini sorduk, sadece 'Türk olmanız' dediler.
MAKİNE MÜHENDİSİ AHMET SELVİ:
Bingazi'deki hapishanede 4 asker beyzbol sopası, kablo ve su borusuyla beni öldüresiye dövdüler.
LOKANTACI HALİL GÖZEL:
Türk devletinin tüm dünyada bir vatandaşını dahi yalnız bırakmayacağını bilerek oradan kurtarılacağımızdan emindik.
EN MUTLU BEKLEYİŞ
HİDAYET YAPRAK'IN HATAY'DAKİ EŞİ NURAY YAPRAK:
Eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Sevinç gözyaşları döküyorum. Bir kere bile konuşamamıştık, şimdi kavuşacağız.
GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ
HALİL Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir:
Babam
bizi aradı. "İyi misiniz"
diye sordu.
Bir dakika konuştuk. Hiç ümitsizliğe
kapılmadık. Devletimiz hep yanımızdaydı.
Başkanımıza minnettarm.
DOĞAN Kıssa'nın ağabeyi Eysan Kıssa:
Devletimizin emeği
çok büyük. Annem babam çok mutlular.
Devletimizden binlerce kez
razı olsun.
NURETTİN Çalık'ın kardeşi Yasin Çalık:
Cumhurbaşkanımız'la ve
Milli İstihbarat Teşkilatı'yla
gurur duyuyoruz. Annem
babam çok üzülüyorlardı. Allah devletimize
zeval vermesin. MİT'in çok iyi bir çalışmasıyla
ağabeyim ülkemize döndü. Dost ve kardeş
ülke Katar'ın da bu çalışmada payı var onlara
teşekkür ediyorum. Bu süreçte zor zamanlar
geçirdik. Devletimiz kaçırılan Türk işçileri
unutmadı ve onları sağ salim ailelerine kavuşturdu.
Berkan ÇETİN- Ali ALTUNTAŞ
/SABAH