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Giriş Tarihi: 22.11.2021

MİT’ten müthiş operasyon

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİT’ten müthiş operasyon

Libya’da kaçırılan ve iki yıldır alıkonan 7 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in dünyaya parmak ısırtan çalışmasıyla kurtarılarak yurda getirildi. Müjdeli haberle büyük mutluluk yaşayan aileler: Devletimiz hep yanımızda

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı'yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi. Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 7 vatandaş Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

TÜRKİYE'NİN DÜNYADA VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞINDAN EMİNDİK

Türkiye'e getirilen vatandaşlar duygularını anlattı:
BAKLAVA USTASI İLKER SAĞLIK: Alıkonulmamızın nedenini sorduk, sadece 'Türk olmanız' dediler.
MAKİNE MÜHENDİSİ AHMET SELVİ: Bingazi'deki hapishanede 4 asker beyzbol sopası, kablo ve su borusuyla beni öldüresiye dövdüler.
LOKANTACI HALİL GÖZEL: Türk devletinin tüm dünyada bir vatandaşını dahi yalnız bırakmayacağını bilerek oradan kurtarılacağımızdan emindik.

EN MUTLU BEKLEYİŞ

HİDAYET YAPRAK'IN HATAY'DAKİ EŞİ NURAY YAPRAK: Eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Sevinç gözyaşları döküyorum. Bir kere bile konuşamamıştık, şimdi kavuşacağız.

GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ

HALİL Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir: Babam bizi aradı. "İyi misiniz" diye sordu. Bir dakika konuştuk. Hiç ümitsizliğe kapılmadık. Devletimiz hep yanımızdaydı. Başkanımıza minnettarm.
DOĞAN Kıssa'nın ağabeyi Eysan Kıssa: Devletimizin emeği çok büyük. Annem babam çok mutlular. Devletimizden binlerce kez razı olsun.
NURETTİN Çalık'ın kardeşi Yasin Çalık: Cumhurbaşkanımız'la ve Milli İstihbarat Teşkilatı'yla gurur duyuyoruz. Annem babam çok üzülüyorlardı. Allah devletimize zeval vermesin. MİT'in çok iyi bir çalışmasıyla ağabeyim ülkemize döndü. Dost ve kardeş ülke Katar'ın da bu çalışmada payı var onlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte zor zamanlar geçirdik. Devletimiz kaçırılan Türk işçileri unutmadı ve onları sağ salim ailelerine kavuşturdu.

Berkan ÇETİN- Ali ALTUNTAŞ/SABAH

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MİT’ten müthiş operasyon
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