Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ tepkisi: Önce hesaplaşalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.
"HESAPLAŞMADAN HELALLEŞME OLUR MU?"
Ekonomiyi, tarımı ve işsizliği konuşmaları gerekirken, herkesin kim daha çok dini söylem kullanacak, bunun peşine düştüğünü ifade eden İnce, şunları kaydetti:
"Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın.
Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz."
NE OLMUŞTU?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini belirterek, şunları söylemişti: "Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz."BBP Lideri Mustafa Destici'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'helalleşme' tepkisi: Belli ki Millet İttifakı'nın oyları yetmiyor... AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Helaleşme' çıkışı analizi! CHP geçmişiyle hesaplaşsın