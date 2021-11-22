Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI

Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı. Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.