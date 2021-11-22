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Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:35 Son Güncelleme: 22.11.2021 23:06

Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI

Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı. Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı
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