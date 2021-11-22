Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu

Depremin ilk anından itibaren hükümet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.