Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak

TOPLANTININ EN ÖNEMLİ ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET OLDU

Kabine'nin en önemli ana gündem maddelerinden biri ise asgari ücret oldu. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirdi.