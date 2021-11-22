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Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:45 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:56

Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15.30'da toplandı. Herkesin sonucunu merakla beklediği toplantıda iç ve dış gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan asgari ücret de Kabine'nin önemli ana gündem maddelerinden biri oldu. Kabine Toplantısı sona ererken, Başkan Erdoğan, görüşmede ele alınan konuları ve alınan kararları aktarmak için ulusa sesleniş konuşması yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Bugün Türkiye'nin gözü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda iç ve dış gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

TOPLANTININ EN ÖNEMLİ ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET OLDU

Kabine'nin en önemli ana gündem maddelerinden biri ise asgari ücret oldu. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirdi.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Öte yandan Beştepe'de 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak
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