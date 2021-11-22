Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi: Bugün Türkiye'nin gözü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda iç ve dış gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.
TOPLANTININ EN ÖNEMLİ ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET OLDU
Kabine'nin en önemli ana gündem maddelerinden biri ise asgari ücret oldu. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirdi.
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ
Öte yandan Beştepe'de 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.