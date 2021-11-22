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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:07

Tiyatro dünyasından bir yıldız daha kaydı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tiyatro dünyasından bir yıldız daha kaydı

Türk sineması ve tiyatrosunun önemli sanatçılarından 80 yaşında hayatını kaybeden Doğan Bavli son yolculuğuna uğurlanıyor. Tiyatro ve sinemada önemli roller üstlenen Doğan Bavli, aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz.

Doğan Bavli için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOĞAN BAVLİ

1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıdır.

Oyunları:
Bir Kavuk Devrildi, Kocadağlar Ağası, Köşebaşı, Büyük Otmarlar, Canavar, Keşanlı Ali Destanı, Hamlet, Mariana Pineda, Jül Sezar, Sahibinin Sesi, Koca Sinan, Gülnihal, Coriolanus, Hamlet, Atom Bilgini Oppenheimer , Bakkhalar, Coriolanus, Bakkhalar, Dolap Beygiri, Bozuk Düzen, Evcilik Oyunu, Perde Açılıyor, On İki Öfkeli Adam, Yalnız Adam, Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru, Sarıpınar 1914, Hakimiyet-İ Milliye Aşevi, Bizans Düştü, Lay Lay Lom, IV. Murat, Devr-i İstanbul, 1793 , Romeo İle Jüliet, Bağdat Hatun, Çılgın Dünya, Bir Sabah Gülerek Uyan , Para , Othello, Cyrano De Bergerac, Hülleci, Genç Osman

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Tiyatro dünyasından bir yıldız daha kaydı
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