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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:46 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Teknopark İstanbul'a ziyaret

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan Teknopark İstanbul’a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde; Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu eşlik etti.

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan, yapay zeka sistemlerinden gemi tasarımına kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren şirketlerin sunumlarını dinleyen Karaismailoğlu, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ı da ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, merkezde yer alan birçok teknoloji girişimine dair yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Karaismailoğlu'na ziyaretin anısına, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan tarafından hediye takdim edildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Teknopark İstanbul'a ziyaret
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