Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan Teknopark İstanbul’a ziyaret

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan, yapay zeka sistemlerinden gemi tasarımına kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren şirketlerin sunumlarını dinleyen Karaismailoğlu, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ı da ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, merkezde yer alan birçok teknoloji girişimine dair yetkililer tarafından bilgilendirildi.