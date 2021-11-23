‘2023, yeni bir zafer yılı olacak’

AK Parti Genel
Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi. Programa, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
ve il kadın kolları başkanları katıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, toplantı açılışında, "Size bir sürprizim var" diyerek, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan telefondan AK Partili kadınlara seslendi: "Bizler kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tuttuk, ana kademe kadın kolları, gençlik kolları ile birlikte siyasetin gidişatını farklı konuma oturttuk. Bugüne kadar yaptığınız üyelerle 2023'ü farklı konuma taşıyacağız. Sizler Diyarbakır
'daki, Van
'daki anaları çok daha onurlu hale getireceksiniz. Kadınlar bizim hareketimizin en önemli köşe taşlarından biri. Bir buçuk yıl içinde atacağınız adımlarla 2023 yolu yeni bir zafer yılı olacaktır. Hiç rehavete kapılmadan gayretle çalışmaları sürdürmemiz, çalınmamış kapı, ulaşılmamış aile bırakmamamız gerekiyor.
TEŞKİLATLAR SAAT GİBİDİR
Bakan Yanık yaptığı konuşmada "Bir saatin zamanı doğru gösterebilmesi için tüm parçalarının yerinde olması ve çalışması gerekir. Teşkilatlar da böyledir" diye konuştu. Yanık, Türkiye
'de kadına yönelik şiddet vakalarında ve çoğu istismar konusunda faillerin önemli oranının en yakınları,