Giriş Tarihi: 23.11.2021 20:26Son Güncelleme: 23.11.2021 20:31
AK Partili Hamza Dağ'dan ekonomik manipülasyonlara karşı açıklama: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomik manipülasyonlara karşı açıklamada bulundu. Dağ açıklamasında, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.
Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan manipülasyonlar karşısında kurda hızlı bir artış yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu oyuna karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
"VAZGEÇMEYECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.
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AK Partili Hamza Dağ'dan ekonomik manipülasyonlara karşı açıklama: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz