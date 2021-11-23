Ankara 2 no’lu baroda seçim heyecanı!

Ankara 2 No'lu Barosunda seçim heyecanı başladı. 28 Kasım'da yapılacak Genel Kurul öncesinde yaklaşık bin meslektaşının katıldığı istişare toplantısı düzenleyen Başkan Adayı Avukat Mustafa Semiz, avukatlık mesleğinin sorunlarına değinerek projelerini anlattı. Mesleğin hak ettiği imkan ve değerlere ulaşacağını dile getiren Semiz, "Meslektaşlarımın baroya olan inancı çok yok olmuş. Çünkü biz bağlı olduğumuz baro tarafından yalnız bırakıldık. İçine atıldığımız bu yalnızlık, kutsal mesleğimizin değersizleşmesine ve yıpranmasına sebep olmuştur. Bu yıpranmışlık mesleğimizin geleceğine dair inançlarımızı, umutlarımızı da zedelemiştir. Siyaset yapmaya değil üretmeye, çalışmaya geliyoruz" dedi.

'İŞKUR GİBİ ÇALIŞACAĞIZ'



Genç meslektaşlarının yaşamış olduğu ekonomik sorunların çözümü için 'İŞKUR' gibi çalışacaklarını dile getiren Semiz, önemli adımlar atarak 'işe avukat, avukata iş' sağlayacaklarını ifade etti. Semiz, "Avukatın vekalet ücreti yetim hakkı gibidir. Meslektaşlarımızın asgari ücretle çalıştırılmasına son vereceğiz. Gerek kamu kurumlarıyla gerekse özel sektörle görüşmeler yaparak protokoller imzalayacağız. Baromuzun her üye avukat arkadaşımızı aylık en az 10 bin lira kazanacak hale getireceğiz.

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamını genişleteceğiz. 24 saat çalışan 'Alo avukatlık' sistemini getireceğiz ve 'Alo Baro'yu kuracağız. Meslektaşlarımızın emekli olduğunda alacakları aylığın, bugünkü koşullarda en az 10 bin TL olması için bir fon oluşturacağız. Oluşturacağımız fonun kaynağını ise baro pulu gelirlerinden sağlayacağız" diye konuştu.

'DOSYA İNCELEME YASAKLARINI KALDIRTACAĞIZ'



Stajyer avukatlar adına da çeşitli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Semiz, ekonomik imkanları yetersiz olan stajyer avukatlardan baronun atayacağı avukatların vereceği rapor doğrultusunda kayıt ücreti alınmayacağını ifade ederek, "Hakim savcı ve avukatlar arasındaki statünün net olarak eşitlenmesi ve buna ilişkin etik kurullarının belirlenerek, bir an önce uygulamaya konulması için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Avukatların dosyaları hakkında bilgi almak için idare ve vergi muhakemeleriyle, Danıştay dairelerinde kaleme girememe uygulamasına son vereceğiz. Cumhuriyet savcılıklarındaki soruşturma dosyalarının vekaletname sunulmadan incelenmesine dair konulan yasakları kaldırtacağız" şeklinde konuştu.

'KAMU AVUKATLARININ HAKLARI KORUNACAK'



Semiz kamu avukatlarının sorunlarına değinerek, bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik hedeflerinin olduğunu ve haklarının korunacağını belirterek, "Kamu avukatlarımızın çalışma ve emeklilik hayatına direkt etki edecek ek göstergenin mesleğin önemine yakışır seviyeye çıkarılması, en acil ve başlıca hedeflerimizdendir. Kamu avukatlarımızın almış oldukları vekalet ücreti üst sınırının ilk etapta 100 bin TL'ye çıkarmak için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması hedefimizdir. Vekalet ücretinden alınan vergi oranlarının düşürülmesi için de gerekli çalışmaları yapacağız. Kamu avukatlarının mesai saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.