Bakan Gül'den Bolu Belediye Meclisinin yabancılara yönelik kararlarına tepki: "Dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Gül, "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu Belediyesi Meclisinde dünkü bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenmişti.