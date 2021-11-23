Başkan Erdoğan video mesajı gönderdi! SABAH, İnterpol toplantısında

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda, INTERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan İnterpol Genel Kurul Toplantısına video mesaj gönderdi. Erdoğan; "FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başlıyor. 23, 25 Kasım tarihleri arasındaki toplantıya 155 ülkeden 645 temsilcin katılacak. 25 Kasım Perşembe günü INTERPOL İcra Komitesi Başkanı ve Üye seçimleri yapılacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İNTERPOL toplantısına üye ülkelerden, 15 bakan, 9 bakan yardımcısı, 4 müsteşar, 17 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 51 emniyet genel müdürü düzeyinde bürokratın katılacağı öğrenildi. Toplantıda, INTERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle belirlenecek.

Interpol 89. Genel Kurul'u Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurula Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Geçen sene planlanan toplantımızı küresel koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalmıştık. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı'nın ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle koronavirüs salgınında hayatını kaybeden INTERPOL mensupları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. INTERPOL 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir. Türkiye, INTERPOL'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonuna 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'da 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde yer alan ülkemiz farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize bölgemizdeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditler eklenmiştir.

"DEAŞ'A KARŞI GÖĞÜS GÖĞSE MÜCADELE EDEN VE BU ÖRGÜTÜ HEZİMETE UĞRATAN TEK ÜLKEYİZ"



Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK/PYD'den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslardan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik.

"INTERPOL'ÜN FAALİYETLERİNE ETKİN BİR ŞEKİLDE DESTEK VERİYORUZ"

PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı bu örgütün tasallutundan kurtardık. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında etkin tedbirler aldık. Ege Denizi'nde uygulamaya koyduğumuz önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Keza göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attık.

Türkiye olarak tüm bu alanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleriyle paylaşmaya önem atfediyoruz. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL iş birliğimizi güçlendirdiğimiz kurumların başında geliyor. 90 yılı aşkın bir süredir INTERPOL'ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz. Gerek çıkarılan bülten sayısı gerekse INTERPOL veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke içindedir. Son dönemde kamuoyumuz tarafından takip edilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içerisinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi.

"TERÖRİSTLERİN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMALARINA İZİN VERİLMEMELİDİR"



Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan INTERPOL Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum. Suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kasteden kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bazı Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOL'ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel kurul vesilesiyle ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. 89. Genel Kurul Toplantısı'nın başarılı geçmesini, INTERPOL çatısı altında yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmasını diliyorum.

SÜLEYMAN SOYLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI



Toplnatıda açılış konuşması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları söyledi; " Dünyada suç ve suçluyla mücadelenin

uluslararasi marka ismi İnterpol'ün, 89. genel kurulu münasebetiyle sizleri ülkemde ağirlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgi ve saygilarimla selamliyorum. 21. yüzyıla girerken, ona ismiyle hitap ediyor ve milenyum diyorduk. Ancak, göç krizi, bize bu tabiri unutturdu. Ortadoğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin akilalmaz pervasizliği, yaşattiklari trajediler, kararttiklari milyonlarca hayat; uyuşturucunun hem çeşidinin hem de miktarinin artmasi, bize milenyum tabirini unutturdu. Biz 21.yüzyili milenyum diye karşilarken, terör örgütlerinin maket uçakli bomba düzenekleri kuracaklarini; göçmenlerin denizlerde ölüme terkedileceğini; Bebek cesetlerinin kiyiya vuracağini hayal etmemiştik. milenyum'dan, teknolojinin suçu azalttiği bir dünya bekliyorduk.



Türkiye, bir terör örgütü pkk ile tam 40 yildir mücadele ediyor. Terör örgütü eta'nin tüm tarihi boyunca sebep olduğu can kayiplari, açik kaynakta 850 olarak görünüyor; PKK sebebiyle bizim ülkemize yaşanan can kaybi yaklaşik 40 bin olarak ifade edilmektedir. Bir diğer küresel terör örgütü DEAŞ, iki devletin, Suriye ve Irak'in devlet düzenini çok kisa bir sürede sarsti, PKK ile birlikte oluşturduğu istikrarsizlikla göçü tetikledi ve dünya siyasetini etkiledi. FETÖ terör örgütü, bir gecede ülkemizde silahli darbe yapmaya kalkti, ülkenin başkenti, savaş uçaklariyla bombalandi. PKKnin sadece uyuşturucu ticaretinden 2,5 milyar dolar gelir elde ettiği ve avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu biliniyor." Dedi.