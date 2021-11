Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı: "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak"

"HER ÇOCUĞUN KİTAP OKUMASI LAZIM"

Kütüphanedeki renklerin çok önemine değinen Coruh, çocukların açık ve eğlenceli renkleri çok sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerin renkleri çok önemli çünkü açık ve eğlenceli renkler olması çok önemli. Çünkü çocuklar açık ve eğlenceli renkleri çok seviyorlar. Bunun için sürekli kütüphaneye geliyorlar. Mesela ben kütüphanenin renklerini çok seviyorum. Çünkü ufkum açılıyor sınıfta kitap okumak yerine kütüphanede okumayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü renklerden dolayı içim açılıyor. Hem kitaplar çok önemli bence çünkü birçok açıdan bize yararı var; hayallerimiz gelişiyor, düşüncelerimiz gelişiyor, daha düzgün konuşuyoruz, standart dil konuşuyoruz, kelimeleri yutmuyoruz. Bunlar çok önemli bence. Her çocuğun kitap okuması lazım özellikle bizim çağımızdaki çocukların bir haftada bir kitap bitirmesi lazım."



"HER HAFTA KİTAP ALMAYA GELİYORUZ"

11. sınıf öğrencisi Arife Karayazgan ise, kütüphanenin kendileri için faydalı olduğunu belirterek, "Burada tarih performansımız vardı. Onun için tarihte araştırma yaptık. Kitap okuma performansına göre kitap veriyorlar. Her hafta kitap almaya geliyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz, teneffüslerde kitapların yazılışlarına bakıyoruz. Onun hakkında bilgi ediniyoruz. Arkadaşlarımıza tavsiyeler veriyoruz. 'Şu kitap şöyle bu kitap böyle' falan diye" ifadesini kullandı.