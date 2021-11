Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt talebini başarıyla yönettik

DÜNYANIN EN KAPSAMLI BURS SİSTEMİ

Dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini gençlere sunduklarını anlatan Kasapoğlu, " 2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 650, yüksek lisansta 1300 ve doktorada 1950 lira seviyesinde. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

YURTLARIMIZIN KAPASİTESİ 742 BİN 780

Bakanlık olarak en çok titizlendikleri konunun yurtlar olduğunun altını çizen Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok üzerinde kapasiteye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bizde ise sadece bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik" açıklamasında bulundu.

YURT TALEBİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK

Yurt başvurularını her yıl eylül ayında aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, " Bu sene, pandemi nedeniyle, ilk yerleştirmelerde daha önce karşı karşıya kalmadığımız bir yoğunluk yaşadık. Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti. Her yıl büyük çoğunlukta 1. sınıf öğrencilerinden talep alırken, bu sene tüm sınıflardan yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunlukları, bakanlık personelimizin özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde başarıyla yönettik" dedi.