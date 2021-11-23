Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt talebini başarıyla yönettik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yapan Kasapoğlu, harç konusunun AK Parti'den önce Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Harcını ödeyemeyen kazandığı üniversiteye kayıt yaptıramıyor, derslere giremiyor, diplomasını alamıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin gençlerinin böylesine karanlık bir süreç içine girmesine izin vermedi ve 2012 yılında, öğrenci harcı konusunu bu ülkenin gençlerinin gündeminden çıkardı. " şeklinde konuştu.
DÜNYANIN EN KAPSAMLI BURS SİSTEMİ
Dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini gençlere sunduklarını anlatan Kasapoğlu, " 2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 650, yüksek lisansta 1300 ve doktorada 1950 lira seviyesinde. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi sağladık" değerlendirmesinde bulundu.
YURTLARIMIZIN KAPASİTESİ 742 BİN 780
Bakanlık olarak en çok titizlendikleri konunun yurtlar olduğunun altını çizen Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok üzerinde kapasiteye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bizde ise sadece bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik" açıklamasında bulundu.
YURT TALEBİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK
Yurt başvurularını her yıl eylül ayında aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, " Bu sene, pandemi nedeniyle, ilk yerleştirmelerde daha önce karşı karşıya kalmadığımız bir yoğunluk yaşadık. Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti. Her yıl büyük çoğunlukta 1. sınıf öğrencilerinden talep alırken, bu sene tüm sınıflardan yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunlukları, bakanlık personelimizin özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde başarıyla yönettik" dedi.
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 91 MİLYONLUK DESTEK
2002 yılında 6 bin 35 olan spor kulübü sayısının bugün 19 bin 99 seviyesine yükseldiğini kaydeden Kasapoğlu, "2002-2020 yılları arasında, 24 bin 163 spor kulübüne 257 milyon 829 bin 865 lira nakdi yardım yaptık. 2021 yılı sonu itibarıyla bu yılki nakdi yardımlarımız 15 milyon 868 bin lira seviyesine ulaşmış olacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla amatör spor kulüplerimize, 2020 yılında 62 milyon 348 lira, 2021 yılında 91 milyon 235 bin lira mali destek sağladık. Spor malzemesi yardımlarında ise 2006-2020 yılları arasında 119 milyon 343 bin 130 lira tutarında yardımla spor kulüplerimizi buluşturduk. Bu yıl içinde spor malzemesi yardım tutarımız ise 19 milyon 570 bin lira seviyesine ulaşmış olacak" dedi.
CUDİ'DE, GABAR'DA, KATO'DA ÇİÇEKLER AÇIYOR
Kasapoğlu, "Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Ağrı'da örgütün yuvası olmuş dağlarımızın, ovalarımızın tamamında gerçek anlamda çiçekler açıyor. Büyük acıların yaşandığı topraklar, şimdi spor iklimiyle, beraberlik ve kardeşlik iklimiyle yarınlara emin adımlarla yürüyor. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla el ele omuz omuza bu bölgelerimizi ihya ediyoruz" şeklinde konuştu.
60 BİN GENÇ İSTİHDAMA DAHİL EDİLECEK
Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç istihdamı destekleme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli bir program başlattıklarını kaydeden Kasapoğlu, "2022 yılında meyvelerini alacağımız 95 projeyle 32 il, 91 ilçedeki 170 fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dahil edeceğiz" ifadesini kullandı.