Kabaktepe’den ekonomik manipülasyonlara karşı uyarı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar

Türkiye yeni günde döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü. Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

"DAHA ÖNCE DENENEN VE BAŞARILI OLMAYAN OPERASYONLAR"

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır." diye konuştu.

"PANİK HAVASI, TEŞEBBÜSTEN ÖTEYE GEÇEMEYECEK"

Türkiye'ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"

Kabaktepe açıklamalarının devamında, "Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır." dedi.



