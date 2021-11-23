Milli Savunma Bakanı Akar, Somali Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.

"TÜRKİYE, SOMALİ HALKININ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMETİ SÜRDÜRECEK"

Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

