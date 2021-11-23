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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:40 Son Güncelleme: 23.11.2021 10:48

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi içinde milletin olmadığı, insanımızın refahının gözetilmediği hiçbir hedefi asla gözetmeyecektir.

Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyor ise, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir.

Kim Türk milletinin hasmı ise, eğmeden, bükmeden söylüyorum; bizim de sonuna kadar hasmımızdır.

Hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek zorundayız. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir.

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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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