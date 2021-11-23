Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİK OPERASYONA KARŞI: "VAZGEÇMEYECEĞİZ!" DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" ilan etmesi sonrasında dolardaki artışı manipülasyon için kullanan, spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefet mensupları sosyal medyada operasyona girişerek kimi paylaşımlar yaptı, panik havası yaratmaya çalıştı.

Hatta Başkan Erdoğan'ın istifaya çağıranlar bile oldu. Buna karşın AK Partili kimi isimler "Ekonomik operasyona geçit verilmeyeceğini" ifade ederek sosyal medya hesaplarından "Vazgeçmeyeceğiz!", "Devletimizin Yanındayız!" , "Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı Kazanacağız" diyerek Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaptı, Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştı. Çok sayıda vatandaş da paylaşımlar yaparak destek oldu. İşte yüzbinlerce paylaşımdan bazıları:

"BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ MİRAS BIRAKMA HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ: "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!"