Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ilişkilerimizi ve ticari bağlarımızı kuvvetlendirmek için atılacak adımları istişare ettik.