Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:13

Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı

DHA
Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ilişkilerimizi ve ticari bağlarımızı kuvvetlendirmek için atılacak adımları istişare ettik.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 10'uncu Dönem KEK Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini daha üst seviyelere ulaştıracak olan KEK Mutabakat Zaptı'nı imzaladık" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA