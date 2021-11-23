Vali Yerlikaya öğretmenler gününü mesajla kutladı: Kıymetli öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz

İstanbul Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi sakinleri ile evde ve hastanede eğitim gören öğrencilerin öğretmenlerine yönelik program düzenlendi. Konserde Melihat Gülses en sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Yerlikaya ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir video yayınlayıp törende de öğretmenler gününü kutladı. Yerlikaya, "Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir buyuruyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verilişinin 93. Sene-i devriyesi. Bu haftayı kıymetli öğretmenlerimize sevgimizi, hürmetimizi ve vefamızı göstermek için kutluyoruz. Kıymetli sanatçımız ile beraber huzur evimizde misafir olan büyüklerimizi ziyaret ettik. O bizim gönüllerimize ve ruhlarımıza seslendi. Çok mesut olduk. Sevgili dostlar, meslek büyüklerimiz Validebağ Huzur Evimizde sağlıkla sıhhatle afiyetle, hem tecrübelerini bizimle paylaşan hem hayır dualarıyla bizleri unutmayan kıymetli öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum. Her birinizin ellerinden öpüyorum. Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ise, "Geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz… Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır, evlâtlarımız üzerindeki hakkınız asla ödenmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak sizlersiniz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzüz kutlu olsun" dedi.