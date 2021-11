‘Adam olacak çocuk’ derler ya aynen öyleydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi 'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz (91) Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde yaşıyor.Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu anlatan Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden kolay kolay geçemez. Çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık" dedi.Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay onun önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti. Emekli öğretmen, Erdoğan'ın imam hatiplerin gelişmesi için yapabileceği her kolaylığı yaptığını çünkü bu okulların kıymetini çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.