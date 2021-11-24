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Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:16 Son Güncelleme: 24.11.2021 23:18

Bakan Koca duyurdu: 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız

Bakan Koca duyurdu: 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşının hibe edileceğini duyurdu. Bakan Koca, "Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs salgını dünya üzerindeki etkisini hala sürdürürken, Türkiye, salgının ilk gününden bugüne kadar yaptığı yardımlara devam ediyor. Tıbbi malzeme ve aşı yardımlarını sürdüren Türkiye, 10 milyon doz aşı hibe edecek.

BAKAN KOCA DUYURDU

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin paylaşımını alıntıladı ve " Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca duyurdu: 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız
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